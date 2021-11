Prinsessa Eugenien perheen suuri suru – appiukko menehtyi juuri ennen lapsenlapsensa ristiäisiä

Helmikuussa syntynyt August on prinsessa Eugenien ja Jack Brooksbankin ensimmäinen lapsi. Lisäksi hän on skandaalin keskellä rypevän prinssi Andrew'n ensimmäinen lapsenlapsi. Hän on myös kuningattaren yhdeksäs lapsenlapsenlapsi ja kruununperimysjärjestyksessä on sijalla 13.