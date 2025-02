Prinsessa Estelle täytti 13 vuotta – tällaista arkea pikkuprinsessa elää

Ruotsin prinsessa Estelle täytti 13 vuotta.

Ruotsin prinsessa Estelle juhlii 13-vuotissyntymäpäiviään 23. helmikuuta. Estelle on kasvanut hurmaavaksi teini-ikäiseksi, joka vuosi vuodelta muistuttaa enemmän äitiään kruununprinsessa Victoriaa.

Ruotsin hovi onnittelee prinsessaa virallisella Instagram-tilillään.

– Onnea 13-vuotispäivänäsi prinsessa Estelle, postauksen yhteyteen on kirjoitettu.

Prinsessan syntymäpäivää hovi viettää perheen kesken ja muun muassa Aftonbladet kertoo, että juhlapäivä on sopiva aloitus koululaisten hiihtolomalle.

Lehti kertoo, että prinsessa käy kuudetta luokkaa Campus Manilla -yksityiskoulussa, joka tunnetaan aatelisperheiden lasten eliittikouluna. Koulussa luokkakaverit kutsuvat prinsessaa vain etunimellä Estelle. Aiemmin on kerrottu prinsessa Victorian ja prinssi Danielin haluavan lastensa elävän mahdollisimman normaalia elämää, ilman kuninkaallisia paineita.

13-vuotias Estelle on jo miltei äitinsä pituinen. Kuva kesältä 2024.SPA | Swedish Press Agency

Lehden mukaan vanhemmat ovat kannustaneet Estelleä kokeilemaan erilaisia harrastuksia, joista hänelle erityisen rakkaiksi ovat muodostuneet koripallo ja tanssi. Estellen tiedetään aloittaneen tanssin jo nelivuotiaana ja koripalloa hän on pelannut melko tavoitteellisesti yhdeksänvuotiaasta.

Aftonbladet kertoo, että hänellä on harrastustensa kautta paljon ystäviä. Prinsessan läheisin ystävä tiedetään olevan hänen luokkakaverinsa Bonnie Sundin. Sundinin isä on jääkiekkotähti Mats Sundin.

Ystävykset jakavat myös kiinnostuksen harrastuksiin ja lehden mukaan heitä on vaikea erottaa toisistaan. Tiettävästi prinssi Daniel on myös ystävystynyt Bonnien isän kanssa. Kaverukset viettävät tyttärineen aikaa muun muassa konserteissa käyden.

Prinsessa Estelle on nähty enenevissä määrin kuninkaallisissa edustustehtävissä. Perhepotretti jouluna 2024.SPA | Swedish Press Agency

Estellen kasvaessa häntä on nähty yhä useammin vanhempiensa seurassa erilaissa edustustilaisuuksissa, jota kautta häntä kasvatetaan kuninkaallisiin velvollisuuksiin.

Estelle on prinsessa Victorian ja prinssi Danielin ensimmäinen lapsi, joka syntyi vuonna 2012. Hänen arvonimensä on Itä-Götanmaan herttuatar ja hän on kruununperimysjärjestyksessä toinen, heti äitinsä jälkeen. Estellellä on 8-vuotias pikkuveli prinssi Oscar.