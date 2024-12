Prinsessa Catherine kirjoitti kirjeen kaikille, jotka osallistuvat hänen vuosittaiseen joulujumalanpalvelukseensa 6. joulukuuta.

Prinsessa Catherine, 42, jakoi Instagramissa kuvia kirjeestään, jonka jokainen hänen joulujumalanpalvelukseensa osallistuva saa 6. joulukuuta.

– Erityinen kirje, jossa pohditaan rakkauden ja empatian merkitystä ja sitä, kuinka paljon tarvitsemme toisiamme vaikeimpina aikoina. Kirje annetaan jokaiselle Westminster Abbeyssa pidettävän Together at Christmas Carol Service -joulujumalanpalveluksen ja viidentoista eri puolilla maata järjestettävän joulujumalanpalveluksen vieraalle, ja siinä kiitetään osallistujia kaikesta siitä, mitä he tekevät muiden hyväksi, Catherine kirjoitti 30. marraskuuta Instagramissa.

Westminster Abbeyyn kokoontuu joulukuun alussa 1 600 vierasta.

Catherinen sanoilla on etenkin tänä vuonna erityinen painoarvo, sillä hän kertoi keväällä sairastuneensa syöpään. Syyskuun 9. päivä prinsessa kertoi, että hänen syöpähoitonsa olivat tulleet päätökseen.

Joulunaika on Catherinen lempiaikaa vuodesta.

– Se antaa meille tilaisuuden hidastaa vauhtia ja pohtia syvempiä asioita, jotka yhdistävät meitä kaikkia. Kun pysähdymme ja viemme itsemme kauas arkipäivän paineista, löydämme tilaa elää elämäämme avoimin sydämin, rakkaudella, ystävällisyydellä ja anteeksiannolla – niin paljon sillä, mistä joulun hengessä on kyse, Catherine kirjoittaa kirjeessään.

Catherinen mukaan joulunaika muistuttaa empatian antamisen ja vastaanottamisen tärkeydestä ja siitä, kuinka paljon tarvitsemme toisiamme erilaisuudestamme huolimatta.

– Ennen kaikkea se rohkaisee meitä kääntymään rakkauden, ei pelon puoleen. Rakkauteen, jota osoitamme itsellemme, ja rakkauteen, jota osoitamme muille. Rakkaus, joka kuuntelee empaattisesti, rakkaus, joka on ystävällistä ja ymmärtäväistä, rakkaus, joka antaa anteeksi, ja rakkaus, joka tuo iloa ja toivoa, Catherine kirjoittaa kirjeessään.

Catherinen järjestämässä, vuosittaisessa joulujumalanpalveluksessa pitävät lukuhetkiä muun muassa hänen puolisonsa prinssi William, Downton Abbey -sarjan tähti Michelle Dockery, näyttelijä Sophie Okonedo ja näyttelijä Richard E. Grant.

Tapahtumassa esiintyy erilaisia muusikkoja, kuten laulajat Olivia Dean, Gregory Porter ja Paloma Faith, ja siellä kuullaan pianisti Rosey Chanin säveltämä erikoiskappale. Kuninkaallisen baletin solistit ja kuninkaallisen balettikoulun oppilaat esittävät myös erityisen kappaleen.

Catherinen ja William lasten, prinssi Georgen, 11, prinsessa Charlotten, 9, ja prinssi Louisin, 6, odotetaan osallistuvan tilaisuuteen, kuten aikaisempinakin vuosina.

Catherinelle ja Williamille Westminster Abbey on muutenkin erityinen paikka, sillä he menivät siellä naimisiin vuonna 2011.

Lähde: People