Tuore presidenttiehdokas Jutta Urpilainen MTV:lle: "Aion kiertää koko Suomen ennen joulua"

"Ketään ei jätetä"

Puheessaan Urpilainen arvioi, että Suomi valitsee itselleen tasavallan presidentin hyvin erilaiseen maailmaan kuin mihin presidentti Sauli Niinistö valittiin noin 12 vuotta sitten. Hän nosti esiin muun muassa Suomen liittymisen sotilasliitto Natoon, Ukrainan sodan sekä Gazan kriisin. – Elämme globaalia murroskautta. Uuden ulkopoliittisen toimijuuden löytäminen on tärkeää meille suomalaisille. Tärkeää Suomen taloudelle ja työllisyydelle, tärkeää Suomen turvallisuudelle, Urpilainen totesi. – Haluan, että me suomalaiset voimme jatkossakin sitoutua siihen, että ketään ei jätetä, hän sanoi puheessaan saaden yleisöltä aplodit.

Komissaari vuodesta 2019

Urpilainen on SDP:n entinen puheenjohtaja ja Suomen entinen valtiovarainministeri. Hän on ollut Euroopan komission kansainvälisistä kumppanuuksista vastaava komissaari vuodesta 2019.



Urpilainen on kotoisin Keski-Pohjanmaalta Kokkolasta ja koulutukseltaan kasvatustieteen maisteri. Ennen poliitikon uraansa Urpilainen työskenteli opettajana.



SDP oli eduskuntapuolueista viimeinen, joka ei ollut ilmoittanut ehdokkaastaan, sellaisen asettamatta jättämisestä tai siitä, kenen presidenttiehdokkaan taakse puolue asettuu.



SDP:n puoluevaltuuston on määrä vahvistaa Urpilaisen ehdokkuus myöhemmin ylimääräisessä puoluevaltuuston kokouksessa joulukuun alussa, jolloin Urpilaisen kampanja virallisesti käynnistyy.



Presidentinvaalit pidetään ensi vuoden tammikuussa.