Presidentti Trump puhui vahingossa Thaimaasta "reisimaana" – ihmiset villiintyivät sosiaalisessa mediassa

Presidentti kutsui Thaimaata vahingossa nimellä Thighland, ”reisimaa”, kun oikeasti nimi on englanniksi Thailand.

Thaimaan hallintoa on esimerkiksi syytetty opposition puolelta sananvapauden kaventamisesta ja korruptiosta.

Hän on aiemminkin puhunut asiasta, mutta on ollut epäselvää, kuinka tosissaan hän on.