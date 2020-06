Presidentti Trump otti kantaa Black Lives Matter -liikkeeseen: "Kukaan ei ole tehnyt enemmän afroamerikkalaisten hyväksi kuin minä"

Presidentti jatkaa kertomalla, mitä hän on kaudellaan tehnyt tummaihoisten hyväksi. Hän mainitsee rikosoikeudellisen uudistuksen sekä mahdollisuusvyöhykkeet (Opportunity Zone). Vyöhykkeiden tarkoitus on helpottaa veronmaksua matalammin tienaavien ihmisten asuinalueilla. Vyöhykkeet ovat osa presidentti Trumpin allekirjoittamaa Tax Cuts and Jobs Act of 2017 -uudistusta.