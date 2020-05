Presidentti Trump kieltäytyi jälleen käyttämästä maskia useista pyynnöistä huolimatta – osavaltion oikeusministeri hermostui: "Hän ei ole enää tervetullut Michiganiin"

– Käytin maskia tuolla takatiloissa. Mutta en halunnut antaa lehdistölle sitä iloa, että he näkisivät sen. Laitoin sen ylle ja se oli kiva, näytti oikein hyvältä, presidentti Trump kertoi heiluttaen maskia kädessään.

"Suuri pettymys"

Melkein 40 miljoonaa työttömyysturvahakemusta

Yhdysvalloissa koronavirus jatkaa leviämistään, mutta osavaltioita on pikkuhiljaa alettu avata uudestaan. Michigania on koetellut viime päivinä koronaviruksen lisäksi myös jättimäiset tulvat, jotka aiheuttivat patojen murtumista tuhoisin seurauksin. Asiantuntijat kuitenkin varoittavat, ettei pandemia ole lähelläkään loppua.

Trump ja osavaltiot ovat kuitenkin tiukan valinnan edessä, sillä maan talous on historiallisen huonossa jamassa. Tähän mennessä Yhdysvalloissa on yhdeksän viikon aikana jätetty jo 38,6 miljoonaa uutta työttömyysturvahakemusta.

Viimeisimpänä presidentti on ilmoittanut kiirehtivänsä kirkkojen avaamista.

Yhteensä koko Yhdysvalloissa on tällä hetkellä vahvistettu koronavirustartuntoja 1,6 miljoonaa, ja lähes 100 000 ihmistä on kuollut. Noin 400 000 on parantunut taudista.