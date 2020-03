Presidentti Tarja Halonen ja Eeva Ahtisaari olivat loppuunmyydyssä konsertissa, jossa levisi koronavirustartunta

Presidentti Halonen on tietoinen siitä, että konsertin yleisö on saattanut altistua koronavirukselle.

– Presidentti Halonen on saanut tiedon tästä hänen konsertissa mukana olleelta ystävättäreltään. Presidentin vointi on hyvä eikä hänellä ole oireita. Presidentin turvakoneistolla on asia tiedossa, Kuisma kertoo MTV Uutisille.