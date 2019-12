Presidentti Sauli Niinistö piti puheen Hurstin vähävaraisten joulujuhlassa – muistutti vihanpidon järjettömyydestä: "Se ei näytä alkuunkaan ihmismäiseltä"

Helsingin Messukeskus täyttyi aattona joulumielestä, kun Hurstin perinteinen vähävaraisten joulujuhla täytti tilan jouluruoilla ja lauluilla. Ruoat ja vieraille jaettavat lahjakassit on koottu lahjoituksista, ja juhlan järjestäminen on ollut pitkälti vapaaehtoisten ansiota.

– Näinä päivinä me olemme kuulleet paljon puhetta siitä, kuinka ihmisten käyttäytyminen toisiaan kohtaan on koventunut. Me kuulemme kovaa, julmaa puhetta, Niinistö sanoi.