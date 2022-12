Tämä vihreä herkku löytyy joka vuosi Hanna Pakarisen joulupöydästä – paljastaa myös, miten ruskea Lada liittyy lapsuuden jouluihin

Pakarinen esiintyi Jaakko Kääriäisen kanssa, ja he esittivät enimmäkseen hengellisiä lauluja. Pakarinen kertoo kappaleiden sanoitusten nostaneen monet tunteet pintaan.

– Kerran yksi tuttu sanoi, että jos sinulla on laulun lahja, et voi sitä itselläsi pitää. Tavallaan se on vähäpätöistä laulaa, mutta jos sillä pystyy antamaan vähänkin lohtua ja helpotusta erinäisissä tilanteissa, olen tosi mielelläni mukana, Pakarinen sanoo MTV Uutisille.