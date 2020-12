Presidentti Sauli Niinistö Ylellä: Koronakriisin sankareita ovat terveydenhuoltoalan ammattilaiset

– He ovat tämän kansakunnan sankareita. Työssään joutuu altistamaan itsensä vaaralle, Sauli Niinistö sanoi Presidentinlinnassa Linnan juhlien lähetyksessä Ylellä .

– Se on valtavan vaativa kokonaisuus. Ja kun se työ on hädässä olevan ihmisen, hyvinkin sairaan ihmisen auttamista ja pelastamista, kyllä siinä on valtava kaksoistaakka.