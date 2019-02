Presidentti Niinistö piikitteli Kanadan pääministeriä suurlähetystön taidoista, Trudeau kuittasi takaisin: "Tulet katumaan tätä"

Tapahtumaa on järjestetty vuodesta 2015 lähtien ja sen myötä on kerätty varoja ilmastonmuutosta vastaan toimiville tahoille.

Sai pitää kultaista kypärää

Niinistön joukkue hävisi NHL-legenda Vjatsheslav Fetisovin tähdittämälle The Last Game -joukkueelle 10-8. Hän onnistui kuitenkin tekemään kaksi maalia ja sai myös kunnian pitää kultaista kypärää.

Niinistö pelaa myös Käpylä Maanantai Presidential Hockey Clubissa, joka on voittanut Kanadan suurlähetystön joukkueen jokaisella kohtaamiskerralla.

"Surkeita jääkiekon pelaajia ovat"

Trudeau oli ollut aluksi hämillään, kunnes Niinistö oli kertonut, että kyse on heidän kehnoista jääkiekkotaidoistaan.

– Hän ilmoitti viimeisenä lauseenaan, että "you will regret this" (tulet katumaan tätä).