Presidentti Niinistö kurdien ehdottamista al-Holin oikeudenkäynneistä: "On hyvä katsoa, millainen tuomioistuin siellä toimii"

Kurdipoliitikko Abdulkarim Omarin on määrä tavata tällä viikolla ulkoministeri Pekka Haavisto (vihr.). Tapaamisessa on määrä keskustella kurdien ehdotuksesta siitä, että Syyrian al-Holin leirin naisia ja ulkomaalaisia Isis-taistelijoita voitaisiin tuomita paikanpäällä, ilman kansainvälistä tuomioistuinta.

Presidentti Niinistön mukaan on hyvä, että kurdien näkemys tulee esille, mutta tuomiovaltaa on tarkasteltava erikseen.

– Eräs rikosoikeudellinen lähtökohta on, että tuomioita julistetaan siellä, missä teko on tapahtunut. Mutta on hyvä katsoa, millainen tuomioistuin siellä sitten toimii, Niinistö sanoi Auschwitzin vapautuksen muistojuhlassa Puolassa.