Suomalaisprofessori Nord Stream -vuodoista: "Kyllä tässä jonkinlainen sabotaasi varmasti on" – kaksi skenaariota tekotavasta

Vuotojen syytä on hankala arvioida, mutta Tynkkysen mukaan ne on voitu aiheuttaa esimerkiksi vedenalaisesti esimerkiksi sukellusveneellä tai kaasuputken sisäisesti.

Vuoropaikka on omiaan vaikuttamaan meriliikenteeseen, sillä pintaan nouseva metaani aiheuttaa räjähdysvaaran. Tynkkynen kuitenkin arvioi, että vuotopaikassa lähellä Saksaa on kyse myös psykologisesta vaikutuksesta. Vaikka Venäjä kiistää kaiken, on muilla tahoilla vahva epäilys Venäjän syyllisyydestä, mikä joka on omiaan aiheuttamaan pelotevaikutusta Euroopassa.