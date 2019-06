Presidentti Niinistö: ”Ei sellaita sotaa synny, jossa päätettäisiin, että no soditaan vain Baltiassa”

– Kannattaa muistaa, että EU on kuitenkin sopinut jopa tiukemmista turvatakuista kuin Nato konsanaan. Totta on, että sen takana ei ole minkäänlaisia rakenteita. En usko, että kukaan suomalainen on ripustautumassa EU:n varaan tai edes kansainvälisen yhteistyön varaan yksistään.

– Meillä helposti kysytään, että lähteekö Suomi auttamaan Baltiaa, jos Venäjä sinne hyökkää, tai hyökkääkö Venäjä Suomeen vai ei. Ei sellaista sotaa synny, jossa yhtäkkiä osapuolet sopisivat, että no soditaan vain Baltiassa. Jos siellä jotain tapahtuu niin sitten tapahtuu hyvin helposti niin, että maailma on tulessa. Se on kokonaan toinen tilanne. Silloin myös tietysti syntyy kumppanuuksia. On aina syntynyt ja syntyy, Niinistö pohtii.