Venäjän jatko Euroopan neuvostossa yhä vaakalaudalla – ihmisoikeusjärjestö ehkä historiansa pahimmassa kriisissä

Älä sekoita Euroopan neuvostoa Euroopan unioniin Euroopan neuvosto sekoittuu helposti Euroopan unioniin. Uutisia lukiessa täytyy olla valppaana, koska instituutioiden nimet muistuttavat toisiaan. Euroopan unioni 28 jäsenmaan EU on Suomelle tärkeä arvoyhteisö ja talousalue. EU:ssa on noin 500 miljoonaa ihmistä. Virallisia toimielimiä on seitsemän: Eurooppa-neuvosto eli huippukokous, Euroopan komissio, Euroopan unionin neuvosto, Euroopan parlamentti, Euroopan unionin tuomioistuin, tilintarkastustuomioistuin ja Euroopan keskuspankki. Euroopan unionin neuvostoa sanotaan myös ministerineuvostoksi. Ministerit jokaisesta jäsenmaasta kokoontuvat eri kokoonpanoissa useita kertoja vuodessa. Suomi on neuvoston vaihtuva puheenjohtajamaa heinäkuun alusta joulukuun loppuun. EU:ssa käydään toukokuun lopussa vaalit. Vaaleissa valitaan parlamentaarikot Euroopan parlamenttiin. Euroopan neuvosto

Euroopan neuvosto on ihmisoikeusjärjestö, johon kuuluu 47 maata, 820 miljoonaa ihmistä. Järjestö edistää ihmisoikeuksia, demokratiaa ja oikeusvaltiokehitystä.

Euroopan ihmisoikeustuomioistuin valvoo Euroopan ihmisoikeussopimuksen noudattamista.

Järjestöä pyörittävät muun muassa pääsihteeri, ministerikomitea ja parlamentaarinen yleiskokous.

Euroopan neuvosto käyttää tunnuksenaan samaa Euroopan tähtilippua ja hymniä kuin EU.

Sen toimipaikka on Strasbourgissa EU-parlamentin naapurissa.

Euroopan neuvostolla on lisäksi alueellinen neuvoa antava elin: Paikallis- ja aluehallinnon kongressi. EU:ssa alueiden asiaa ajaa Alueiden komitea.

Suomi on parasta aikaa Euroopan neuvoston ministerikomitean puheenjohtajamaa. Kausi päättyy toukokuussa.