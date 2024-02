Presidentti Martti Ahtisaaren hautamuistomerkistä suunnittelukilpailu – tälläinen sen on oltava

Tavoitteena on saada ehdotuksia suomalaisilta ja Suomessa pysyvästi asuvilta ammattitaiteilijoilta hautamuistomerkiksi Hietaniemen hautausmaalle Helsinkiin. Hautamuistomerkki on tarkoitus toteuttaa suunnittelukilpailun voittaneen ehdotuksen pohjalta.

Muistomerkin on oltava aikaa ja luonnonoloja kestävä, ja sen on huomioitava vuodenaikojen vaihtelut. Sen luo voi myös tulla ja sen viereen, läheisyyteen ja sitä vasten on mahdollista asettaa kukkalaite tai seppele. Lisäksi muistomerkin on oltava kooltaan ja mittasuhteiltaan ympäristöönsä sopiva.