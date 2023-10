Näistä kuvista Viipurin evakkopojasta arvostetuksi rauhanrakentajaksi kasvanut Ahtisaari muistetaan

– Ei meistä kukaan niin suuria haaveillut, että tässä tultaisiin vaikka presidenteiksi, Eeva Ahtisaari on muistellut myöhemmin MTV:n dokumentissa.

Vuodet suurlähettiläänä ja edistämässä Namibian itsenäisyyttä

Vuonna 1976 Ahtisaari siirtyi perheineen New Yorkiin. Hän toimi muun muassa YK:n Namibia-valtuutettuna vuosina 1977–1981.

– Joskus oli vaarana, että usko alkaa pettää, mutta kyllä me olimme sinnikkäitä, Ahtisaari muisteli dokumentissa.

Vuodet presidenttinä

Vuodet rauhanvälitysjärjestössä

– On aina etuja, joita sota edistää. Siksi he, joilla on valtaa ja vaikutusvaltaa, voivat myös pysäyttää ne.