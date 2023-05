Presidentinkanslialta kuitti ihmettelyille, miksei Marin ollut mukana Zelenskyi-kokouksessa – "Kun on kyselty"

Tviitti on saatteen perusteella selvä vastaus julkisuudessa esitettyihin arveluihinSauli Niinistön oletetusta näpäytyksestä Marinille. Tviitissä, joka on julkaistu saatesanoilla "Kun on kyselty", kerrotaan, että vierailu oli virallinen valtionpäämiehen vierailu, jossa tavan mukaan oli kahdenvälinen tapaaminen ja delegaatiokeskustelu. Nyt presidentti Niinistön kutsusta myös pääministeri Marin oli ulkoministerin mukana lounaan yhteydessä käydyssä delegaatiokeskustelussa.