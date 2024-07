Prätkä alla kesällä? Näin ajat turvallisesti moottoripyörällä

Suomessa on kolminkertainen määrä moottoripyöriä verrattuna kahdenkymmenen vuoden takaiseen tilanteeseen.

– Vaikka liikenneturvallisuus on parantunut parin viimeisen vuoden aikana, motoristien kuolonkolarit eivät ole vähentyneet. Nyt päälle on jäänyt heikompi vaihde, jota kulunut kevät on vain synkistänyt, kertoo Liikenneturvan suunnittelija Toni Vuoristo tiedotteessa.