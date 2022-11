Power Rangers -näyttelijä Jason David Frank on kuollut

Power Rangers -supersankaritv-sarjasta tunnettu näyttelijä Jason David Frank on kuollut. Hän kuoli 49-vuotiaana. Tiedon on vahvistanut hänen edustajansa Justine Hunt, jonka mukaan Frank kuoli Texasissa.

Viikko sitten Frank julkaisi alla olevan videon fanistaan, joka on ottanut Legend of the White Dragon -elokuvasta tatuoinnin. Kyseinen elokuva jäi Frankin viimeiseksi näyttelijäntyöksi.