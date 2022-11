Batmanin ääninäyttelijä Kevin Conroy on kuollut

Batmanin äänenä tunnettu näyttelijä Kevin Conroy on kuollut 66-vuotiaana 10. marraskuuta. Kuolinsyyksi on raportoitu syöpä.

Conroy aloitti Batmanin, eli Bruce Waynen, äänenä Batman: The Animated Series -sarjassa, joka pyöri vuosina 1992–1995. Hänen selkeästä, soraisesta äänestään tuli pian synonyymi sarjakuvahahmolle.

Conroyn viimeinen projekti oli vuoden 2019 animaatioelokuva Justice League vs. the Fatal Five.