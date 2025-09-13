Joensuussa tapahtui perjantaina autoilijan ja sähköpotkulautailijan välinen törmäys. Poliisi etsii autoilijaa, joka ei pysähtynyt turmapaikalle.

Turma tapahtui Joensuussa Voimatien ja Kauppakaaren liikenneympyrää edeltävällä pyörätien jatkeella iltapäivällä. Silminnäkijän ja sähköpotkulautailijan mukaan henkilöauto oli ajanut Kauppakaaresta Voimatien liikenneympyrään samalla, kun sähköpotkulautailij eteni kevyenliikenteen väylää pitkin liikenneympyrää edeltävälle pyörätien jatkeelle. Tuolloin henkilöauton oikea etukulma osui sähköpotkulaudan takapyörään, ja sitä kuljettanut aikuinen kaatui ja loukkaantui lievästi.

Henkilöauto oli pieni ja väriltään tumma. Poliisi pyytää havaintoja törmäyksestä ja autosta sähköpostilla osoitteeseen vihjeet.ita-suomi@poliisi.fi, vihjepuhelimeen p. 0295415232 tai poliisipäivystykseen p. 0295415320 ma-pe kello 08-16.15.