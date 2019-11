Posti-kiistan setvintä jatkuu – edessä on ratkaiseva päivä, jos maanantain lakkosuma halutaan välttää

Selvitysryhmä jätti eilen ratkaisuehdotuksen pakettilajittelijoita koskevaan kiistaan. Kiistan osapuolten Postin ja työntekijäosapuoli Posti- ja logistiikka-alan unioni PAUn on annettava vastaukset ehdotukseen kello 15 mennessä.

Edessä ratkaiseva päivä

Lakkojen perumiseksi molempiin kiistoihin pitäisi saada sopu, PAU on kertonut. Pakettilajittelijoita koskeva kiista on kuitenkin ollut tulppana sille, että varsinaiseen työehtosopimuskiistaan saataisiin ratkaisu. Kyse on siitä, että Posti siirsi aiemmin syksyllä noin 700 pakettilajittelijaa tytäryhtiöönsä Posti Palveluihin ja Teollisuusliiton halvemman työehtosopimuksen piiriin. PAU ei hyväksy siirtoa.