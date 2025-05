Poskettomat tehot: Suomalaislupaukselle mestaruus ja Gretzky-pokaali

Suomalaishyökkääjä Kasper Halttunen on valittu jääkiekon OHL:n pudotuspelien arvokkaimmaksi pelaajaksi.

Halttunen johdatti London Knightsin toiseen peräkkäiseen OHL-mestaruuteen Suomen aikaa perjantain vastaisena yönä. Knights voitti Oshawa Generalsin 5–2 viidennessä finaaliottelussa ja vei sarjan 4–1-lukemin.

Jokerit-taustainen Halttunen, 19, iski ratkaisupelissä kaksi maalia. Suomalaishyökkääjä oli finaalisarjassa täysin pitelemätön, sillä 17 pudotuspeliottelun tehoista 15+6=21 loppuottelujen saldo oli yhdeksän osumaa.

Halttunen palkittiinkin OHL-pudotuspelien arvokkaimman pelaajan palkinnolla, Wayne Gretzky 99 -pystillä.

Laiturina viihtyvä Halttunen on pelannut OHL:ssä kaksi runkosarjakautta piste per ottelu -tahdilla. Pudotuspeleissä tehot ovat olleet vielä komeammat. Hän on NHL-seura San Jose Sharksin 2. kierroksen varaus kesältä 2023.

OHL on yksi kolmesta suuresta junioriliigasta Kanadassa. London Knights hävisi kevään pudotuspeleissä ainoastaan yhden ottelun ja voitti 16.

Halttusen ja Knightsin kausi jatkuu vielä Memorial Cupissa, jossa se kohtaa muiden juniorisarjojen WHL:n (Medicine Hat Tigers) ja QMJHL:n (Moncton Wildcats) mestarit sekä järjestävän seuran, joka on tänä vuonna QMJHL:n Rimouski Oceanic.