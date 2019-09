Uutta tietoa Tuusulan ja Porvoon poliisioperaatioista: Kuusi henkilöä vangittu, joukossa myös United Brotherhoodin johtoa – katso KRP:n tiedotustilaisuus suorana

Poliisioperaatioita on tehty Tampereella, Turussa, Jyväskylässä, Lahdessa, Joensuussa, Vantaalla, Porvoossa ja Helsingissä. Poliisi on ottanut kiinni kaikkiaan 18 ihmistä, joista osa kuuluu poliisin mukaan järjestön johtoon.

17.10 Kuusi henkilöä on vangittu ja vangittujen joukossa on myös United Brotherhoodin johtoa. Myös vankiloissa on tehty etsintöjä.