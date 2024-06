Portugalissa kriisitunnelma ennen EM-kisoja – "Pidän tästä negatiivisuudesta"

Portugalin joukkue on joutunut kritiikkivyöryn kohteeksi. Se kärsi 1–2-tappion Kroatialle viime viikonloppuna, mitä ennen se hävisi ystävyysottelussa Slovenialle.

Vaikka Portugali voitti kaikki 10 karsintaotteluaan, ja päihitti Suomen viime viikolla 4–2-lukemin, on työtä vielä tehtävänä.

– Aina on parannettavaa. Rehellisesti sanottuna, minä vähän jopa pidän tästä negatiivisuudesta maajoukkueen ympärillä. “Joukkue ei ole enää yhtä hyvä,” “Se ei ole vieläkään sitä, mitä haluamme”, Fernandes siteeraa.

– Pidän siitä, koska se kertoo ihmisten odottavan meiltä paljon ja maajoukkueelta enemmän. Meillä on laatua saada enemmän aikaan. Me tiedämme sen, meillä on kunnianhimoa, ja haluamme tehdä enemmän ja paremmin.