Portion Boys -yhtyeen JaloTiina joutui massiivisen nettikiusaamisen kohteeksi – herkistyi suorassa lähetyksessä: "Mikään ei ollut pyhää"

/All Over Press

/All Over Press

Tilanne on Forsbyn mukaan nyt rauhoittunut, muttei kuitenkaan täysin loppunut. Hän kertoi kuitenkin päättäneensä keskittyä positiivisiin asioihin. Haastattelussa Forsby herkistyi kertoessaan siitä, millaista tukea on myös toisaalta saanut Portion Boysin keikoilla heidän kuulijoiltaan.

– Oikeastaan heti, kun UMK päättyi, huomasin keikoilla sen, miten paljon enemmän on rakkautta, tukea ja ihania ihmisiä. Ja he ovat todella keikoilla minulle osoittaneet sen, että minulla on arvoa, ja ihan spontaanisti saattavat vaikka alkaa huutaa nimeäni kesken keikan. Se liikuttaa ja olen ymmärtänyt, että tämä on todellista, ja tämä on se asia, mihin minun pitää keskittyä, Forsby kertoi liikuttuneena.