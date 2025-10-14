Pörssisähkön hinta nousee tänään poikkeuksellisen korkeaksi.
Päivän hintavin neljännestunti alkaa illalla varttia vaille kahdeksan, kun pörssisähkön arvonlisäverollinen hinta nousee yli 70 senttiin kilowattitunnilta. Koko päivän keskihinta on lähes 25 senttiä kilowattitunnilta.
Tuulivoiman tuotannon ennustetaan romahtavan edellispäivien tasosta.
Suomessa otettiin lokakuun alussa käyttöön pörssisähkön varttihinnoittelu, jossa kilowattitunnin hinta määritellään 15 minuutin välein aiemman tunnin sijasta.