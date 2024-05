Poptähden syntymäpäivillä kuitti nuorempiin naisiin viehtyneelle Leonardo DiCapriolle

Carpenterin syntymäpäiväjuhlissa ollut räppäri Ice Spice julkaisi Instagram-tarinassaan videon, jossa päivänsankari puhaltaa kynttilät sammuksiin kakkunsa päältä. Videolla näkyy, että Carpenterin syntymäpäiväkakkua koristi näyttelijä Leonardo DiCaprion kuva, jonka päällä oli teksti "Nooo don't turn 25 you're so sexy aha", eli vapaasti suomennettuna "Eii älä täytä 25, olet niin seksikäs haha".

Carpenterin syntymäpäiväkakku on herättänyt huvitusta somekansan keskuudessa.

– En voi uskoa, että tämä on totta!

– Hän on niin hauska!

– Tämä kakku on ihan mahtava!

DiCaprio on tunnettu paitsi roolitöistään, myös viehtymyksestään itseään huomattavasti nuorempiin naisiin. Vuosien ajan on pistetty merkille, että vaikka DiCaprio itse ikääntyy, on hänellä tapana erota kumppaneistaan näiden saavuttaessa 25 vuoden iän.