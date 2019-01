Pop-tähti pahoinpideltiin kotonaan Japanissa – pyysi itse anteeksi: "Olen pahoillani, että joudun järkyttämään teitä"

Japanissa on tapana pyytää julkisesti anteeksi, kun ajatellaan että yhteinen rauha ja harmonia on rikkoutunut.

– Jos vaikutusvaltaisella henkilöllä on hankalaa puhua suoraan ja kertoa tapahtuneesta, tavalliset japanilaiset naiset ajattelevat, että mitä mahdollisuuksia heillä on? Julkkiksiin on helppo samaistua. Tämä tapaus saattaa helpottaa muitakin nuoria naisia puhumaan avoimesti, jos jotain on sattunut.