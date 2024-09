Pöllöraati Tavion yllätyspäätöksestä: "Synkältä näyttää tämän hallituksen viesti seksuaalivähemmistöjä kohtaan"

Perussuomalaisten kehitysministeri Ville Tavio esti Suomen liittymisen, koska liittouman on tarkoitus edistää paitsi naisten, myös seksuaali- ja sukupuoli- vähemmistöjen oikeuksia.

Kyseessä on Ukrainan ja Saksan aloitteesta lähtenyt liittouma, johon Ruotsi, Norja, Tanska, Britannia lähtivät mukaan.

– Suomessa moni virkamies piti itsestäänselvyytenä, että lähdemme edistämään naisten ja tyttöjen asiaa, mutta kun siellä on se pieni maininta, että edistetään myös seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen oikeuksia ja asiaa oli viety ministeri Ville Tavion ja hänen esikuntansa tietoisuuteen, olikin tullut tyssäys, että tähän me emme lähde, Neihum jatkaa.

Koko Suomen linja?

Timo Haapalan mukaan sivulauseeseen jäävä pieni maininta on tässä tapauksessa poimittu ja toteutettu perussuomalaista politiikkaa sen mukaan.

– Jälleen kerran tämä on paikka perussuomalaisten profiloitua, Haapala sanoo.

Neihum huomauttaa, että selonteoissa Suomi on sitoutunut seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen asioiden edistämiseen.

– Orpokin pääsee vastaamaan, että miten tällainen päätös on syntynyt, Neihum jatkaa.

Arvopohjainen realismi vai realistinen arvopolitiikka?

Haapala nostaa esiin Suomen ison ulko- ja turvallisuuspoliittisen linjan, jonka pääteema on arvopohjainen realismi.

– Perussuomalaisten arvopohjainen realismi on sitä, että he miettivät, mitä heidän äänestäjäkuntansa ajattelee ja tulevat siihen tulokseen, että ilmeisesti on järkevää tuoda erikseen esille vähän kielteistä kantaa seksuaalivähemmistöjä kohtaan, Tamminen puolestaan pohtii.