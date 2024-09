Suora lähetys kello 10.55: Taviolta kuohuttava Ukraina-päätös – näin kommentoi Orpo

Päätös on aiheuttanut kohun. Pääministeri Petteri Orpo tapaa tänään politiikantoimittajia Kesärannassa. Orpolta kysytään selitystä Tavion tekemään päätökseen. MTV Uutiset Live näyttää tapaamisen suorana kello 10.55.

Ukrainan jälleenrakentamisen tasa-arvo- ja inklusiivisuusliittouma (Alliance for Gender-Responsive and Inclusive Recovery in Ukraine) perustettiin 12. kesäkuuta Berliinissä Ukrainan jälleenrakennuskonferenssissa.