Politico: Venäjä saattanut menettää 5 000 sotilaan prikaatin Ukrainan Vuhledarissa

Ajatushautomo Institute for the Study of War (ISW) arvioi lauantaisessa raportissaan, että venäläisjoukkojen raportoidut taktiset epäonnistumiset Vuhledarin alueella ovat todennäköisesti heikentäneet entisestään venäläisten äärinationalistien uskoa siihen, että Venäjän joukot pystyvät käynnistämään ratkaisevan hyökkäysoperaation.