Politico: Biden aikoo mullistaa USA:n korkeimman oikeuden – katso merkittävät uudistusehdotukset

– Aion esittää korkeimman oikeuden uudistusta, koska se on kriittinen asia demokratiallemme, Biden sanoi keskiviikkona paikallista aikaa pitämässään puheessa.

Ehdotuksen yksityiskohdat edelleen epäselviä

Tähän asti Biden on vastustanut vaatimuksia korkeimman oikeuden uudistamisesta. Presidentti on kuitenkin muuttunut kriittisemmäksi maan korkeinta oikeutta kohtaan. Oikeus on muun muassa kumonnut aborttioikeuden taanneen Roe vastaan Wade -päätöksen sekä estänyt tiukemmat rajoitukset aseille.