Poliittiset lakot laajenevat tänään – vaikutuksia muun muassa kauppoihin ja teollisuuteen

SAK:n ja STTK:n jäsenliittojen järjestämiin lakkoihin on arvioitu osallistuvan tällä viikolla lähes 300 000 ihmistä, kertoi SAK tiedotteessa tiistaina. Suurten ketjujen ruokakauppoja koskee tänään yksipäiväinen lakko, mutta ainakin S-ryhmä, Kesko ja Lidl pyrkivät pitämään ruokakauppansa auki. Lakon piirissä on myös hotelleja ja ravintoloita. Postialan työntekijät ovat lakossa tänään ja huomenna. Posti arvioi, että työtaistelut aiheuttavat muutamien päivien viiveitä lähetysten kulkuun. Pankki- ja vakuutusalalla lakko kestää tämän päivän ajan. Pankit kehottavat käyttämään ensisijaisesti digitaalisia itsepalvelukanavia ja varautumaan ruuhkiin asiakaspalvelussa.

Finnair peruu satoja lentoja

Teollisuudessa poliittisten lakkojen piirissä on tänään ja huomenna yhteensä satoja toimipaikkoja eri puolilla maata. Lakkojen kohteena on muun muassa teknologiateollisuuden ja energia-alan yrityksiä. Työtaisteluiden piirissä on myös metsäyhtiöiden UPM:n ja Stora Enson tehtaita eri paikkakunnilla sekä kemianteollisuuden yrityksiä Porvoon Kilpilahdessa ja Kokkolan teollisuusalueella.



Elinkeinoelämän keskusliitto on arvioinut, että poliittisista lakoista aiheutuu satojen miljoonien eurojen menetykset Suomen bruttokansantuotteeseen.



Lakkosuma alkoi eilen päiväkodeista pääkaupunkiseudulla.