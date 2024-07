Poliisitarkastaja toivoo, että hallitus sallisi lähisuhdeväkivallan sovittelun myös jatkossa

Lähisuhdeväkivaltaan liittyvää sovittelua on aiemmin kritisoinut esimerkiksi yhdenvertaisuusvaltuutettu. Valtuutetun mukaan ongelma on muun muassa se, että vaikka sovittelu ei automaattisesti vapauta väkivaltarikoksen tekijää rikosoikeudellisesta vastuusta, usein siihen osallistuminen on poliisin ja syyttäjän silmissä syy rajoittaa esitutkintaa tai tehdä syyttämättäjättämispäätös. Väkivallan uhreja on myös voitu painostaa osallistumaan sovitteluun.