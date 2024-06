Lähisuhdeväkivaltarikokset kasvussa – alaikäisiä uhreja aiempaa enemmän

Erityisesti alaikäisten uhrien määrä kasvoi selvästi. Heitä oli viime vuonna 3 100, mikä on 12 prosenttia enemmän verrattuna edellisvuoteen. Viranomaisten tietoon tulleiden tapausten uhreista enemmistö oli naisia, 74 prosenttia. Miesuhrien määrä kasvoi kuitenkin edellisvuodesta lähes 10 prosenttia. Uhreista naisia oli 6 800 ja miehiä vajaat 2 500.

Tilastokeskuksen yliaktuaari Kimmo Haapakangas arvioi, että tapausten kasvun määrä johtuu osaltaan siitä, että tietoisuus pari- ja lähisuhdeväkivallasta on lisääntynyt.

– Pari- ja lähisuhdeväkivalta on ollut aiempaa enemmän esillä mediassa, mikä on kasvattanut tietoisuutta asiasta. Tämä on voinut myös osaltaan rohkaista uhreja ilmoittamaan tapauksista, Haapakangas toteaa tiedotteessa.