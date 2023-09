Poliisipäällikkö illan Rikospaikassa: Uusi kiristyskeino leviää verkossa

– Kriisi on väärä sanavalinta. Pystymme hoitamaan minkä tahansa asian. Kyse on lähinnä ankarasta priorisoinnista eli siitä, mihin juttuihin keskitymme.

– Henkilökuntamme on tietysti ollut kovilla, mutta nyt olemme toiveikkaita. Olemme saamassa noin 30 uutta poliisia ensi vuodeksi. Se on merkittävä määrä, Koskimäki sanoo illan Rikospaikan haastattelussa.

Vielä muutama vuosi sitten Itä-Uudellamaalla oli peräti 25 000 avointa rikosjuttua. Nyt avoimia juttuja on siis noin 7 000 vähemmän.

– Vaikka uusia juttuja on viime vuosina tullut sisään jopa yli 60 000 per vuosi, olemme siitä huolimatta pystyneet vähentämään taakkaa eli kyenneet tietyllä tavalla ihmetekoihin, Koskimäki sanoo.

Miehiä kiristetään alastonkuvilla

Poliisipäällikkö kertoo Rikospaikan haastattelussa myös verkkorikollisuuteen liittyvästä ilmiöstä, jossa uhreilta, yleensä miehiltä, on kiristetty rahaa alastonkuvilla. Alastonkuvakiristysten määrä on Koskimäen mukaan lisääntynyt ja osa uhreista on myös maksanut kiristäjälle tai kiristäjille.