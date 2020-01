Oppilas vahingoitti toista koululaista puukolla Sammon koululla Tampereella – epäilty on poliisin hallussa

– Tilanne on poliisin hallinnassa ja koulussa on turvallista. Alueella on turvallista liikkua, poliisi kertoo tviiteissään.

Rehtori ei kommentoi

– Oppilaiden vanhemmille on lähetetty aiheesta Helmi-viesti. Sen mukaan ”koululla on tänään aamulla kello kahdeksan ollut yksittäinen väkivallanteko kahden oppilaan välillä, mikä on aiheuttanut toiselle oppilaalle lievät vammat. Tilanne on tällä hetkellä viranomaisten hallussa ja koulussa on turvallista”, Aamulehti kertoo.