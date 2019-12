Poliisioperaatio Espoossa – MTV paikalla kemikaalivarastolla: Alueella raskaasti varustautuneita poliiseja, viimeisimmän tiedon mukaan epäillyt ovat poistuneet

Nyt poliisi kertoo, että epäillyt tekijät ovat poistuneet paikalta. Kiinteistön alueella liikkumista rajoitetaan tutkinnallisista syistä. Alue on turvallinen asukkaiden päivittäiseen liikkumiseen.

Paikalla olevan MTV Uutisten toimittajan mukaan paikalla on paljon poliisi yksiköitä, joista osa on raskaissa varusteissa. Alue on eristetty todella isolta alueelta, toimittaja Heidi Asplund kommentoi.