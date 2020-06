Poliisin kynsiin kuolleen George Floydin perheen asianajaja kommentoi Ano Turtiaisen törkyviestiä IS:lle: "Edustajakollegoiden tulee saattaa hänet vastuuseen"

Kansainvälistä huomiota

Uutinen Turtiaisen viestistä on saanut kansainvälistä huomiota. Huomio on johtanut myös toimenpiteisiin: Esimerkiksi Kanadan voimanostoliitto on ilmoittanut, että liiton järjestämissä kisoissa ja tapahtumissa ei enää käytetä Turtiaisen Metal-tuotemerkin varusteita. Myös amerikkalainen voimailualan yritys Elitefts on kertonut lopettavansa yhteistyön Turtiaisen omistaman yrityksen kanssa.