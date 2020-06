Suomen poliisi nostettiin Yhdysvalloissa malliesimerkiksi – poliisikoulun rehtori ylpeänä: Kyllä sitä kehtaa esitellä muuallakin!

Pitkä ja perusteellinen poliisikoulutus

Poliisikoulutus Suomessa ja Yhdysvalloissa eroavat valtavasti toisistaan. Himbergin mukaan suurin ero on se, että poliisin peruskoulutus on korkeakoulutasoinen ja kansallisesti yhtenäinen.

– Yksi syy mediahuomioon on varmasti myös se, että koulutus on Suomessa Yhdysvaltoihin verrattuna pitkä, hän arvelee.

CBS:n mukaan Yhdysvalloissa on peräti 18 000 erillistä poliisilaitosta eikä kansallisia standardeja ole. Koulutus kestää oppilaitoksesta riippuen muutamasta kuukaudesta vajaaseen vuoteen ja sen jälkeen poliisilla on lupa kantaa asetta valtion nimissä. Suomessa poliisin ammattikorkeakoulututkinnon suorittaminen kestää kolme vuotta.

Mallia myös Norjasta

"Suomalaista poliisiosaamista kehtaa esitellä kansainvälisesti"

Mitä muut maat sitten voisivat oppia Suomen Poliisiammattikorkeakoululta? Himbergin mukaan poliisin toimintaympäristö nykymaailmassa on varsin monisyinen. Demokraattisessa yhteiskunnassa poliisin työ on hyvin tarkasti ohjattua. Himbergin mielestä poliisin tehtäväkenttä on hirmuisen laaja. Juuri tehtäväkentän laajuus on hänen mielestään suuri etu.