Poliisia autolla Forssassa paennut kuljettaja saatiin kiinni Prisman pysäköintialueella.
Mies pakeni poliisia henkilöautolla useita kilometrejä Forssan alueella tiistaina aamupäivällä.
Poliisi sai auton pysäytettyä ja sitä kuljettaneen sekavan miehen kiinni Prisman pysäköintialueella. Kaikkiaan pakomatka ehti kestää noin puoli tuntia.
Pakeneva ajoneuvo aiheutti muutamia ajoneuvovahinkoja ulkopuolisille. Henkilövahinkoja ei aiheutunut.
Miestä epäillään ainakin törkeästä liikenneturvallisuuden vaarantamisesta.
Tapahtuneen tutkinta on vielä pahasti kesken. Poliisi tiedottaa asiasta mahdollisesti lisää aikaisintaan huomenna.