Poliisi yritti hypnotisoida pankinjohtajan selvittäessään Ilpo Härmäläisen hämärää katoamista – katso ainutlaatuinen video

Kyse on lakimies Ilpo Härmäläisen katoamistapauksesta. Murhasta syytettyyn mieheen on viitattu julkisuudessa "mainosmiehenä".

Syyttäjä uskoo, että mainosmies surmasi entisen liikekumppaninsa, eli Härmäläisen, ja hävitti ruumiin jonnekin Turun Airiston alueelle. Härmäläisen ruumista ei ole koskaan löydetty, ja sitä on etsitty alueelta vielä aivan viime viikkoina.

Murhasta syytetty, tätä nykyä 68-vuotias mies on kiistänyt rikoksen täysin.

Pankinjohtaja tapasi mainosmiehen

Kyse on siis vanhasta tapauksesta, jonka poliisitutkinta on avattu uudestaan vasta viime kesänä. Tapausta yritettiin selvittää poliisissa 1990-luvulla, mutta tuloksetta. Tuolloin asiaa tutkittiin ainakin tappo-rikosnimikkeellä.

Syyttäjän näkemys on ollut, että mainosmies olisi varannut epämääräisen lainaneuvotteluajan varmistaakseen surmapäivän alibia.

Tutkinnassa käytettiin poikkeuksellista keinoa

Järjestely oli ja on edelleen täysin poikkeuksellinen.

Julkisuudessa on ollut esillä vain joitain – yleensä vakavia ja selvittämättömiä rikostapauksia – joissa osallisia on hypnotisoitu. Tällaisia ovat esimerkiksi Bodominjärven murhat sekä Jukka S. Lahden murhatutkinta, jossa hypnotisoitiin Anneli Auer.

Hypnoositilanne kuvattiin videolle

Poliisin esitutkintamateriaalista ei käy ilmi, miksi nainen tarkalleen haluttiin hypnotisoida. Näin kuitenkin tehtiin ja tilaisuus tallennettiin videolle, joka on myös osa julkista esitutkintamateriaalia. Noin kaksituntisesta tallenteesta voi katsoa lyhyen pätkän artikkelin yllä olevalta videolta.

– Tämä aika ja paikka, tämä meidänkin läsnäolomme tässä muuttuu sinulle täysin yhdentekeväksi. Toki tiedät, että täällä me kaikki olemme ja toki tiedät tämän huoneen ja muut, mutta tämä on sinulle täysin yhdentekevää. Vain kun minä puhun sinulle, se on tärkeää, mies puhuu pankinjohtajalle.