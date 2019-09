Poliisi valppaana nuorten joukkotappelun varalta myös tänään, eilinen uhka ei toteutunut – "Aina on riski, että joku lähtee virittelemään uutta yritystä"

Poliisi ei avaa tappelujen syitä

Heinosen mukaan vastaavanlaisia tappelusuunnitelmia ilmenee tasaisin väliajoin. Joskus kärhämää on oikeastikin. Tappelujen syitä tai muita yksityiskohtia Heinonen ei erittele.

– Onneksi se tasainen väli on verrattain harva. Ei tappeluja suinkaan joka viikonloppu ole. Joskus kyse on suurista porukoista, joissa pari jäsentä tappelee, ja muut toimivat yleisönä. Aina välillä puhutaan, että mukana on jotain kättä pidempää.