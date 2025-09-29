Helsingin poliisilla ei ole tällä hetkellä aktiivista tutkintaa meneillään Oulunkylän jalkapallostadionin palon suhteen, mutta rikosnimikkeenä on törkeä tuhotyö.
Helsingin poliisin viestintä kommentoi asiaa tänään MTV Urheilulle sähköpostitse – ja vahvisti tiedot pähkinänkuoressaan.
– Tapauksen tutkinta on edelleen keskeytettynä. Rikosnimike on törkeä tuhotyö.
IF Gnistanin toimitusjohtaja Ilkka Vanala päivitti MTV Urheilulle seuran tiedot asiasta.
– Seuraamme tilannetta osaltamme maltillisesti. Rikospaikkatutkinnan jälkeen emme ole kuulleet asian suhteen poliisilta juuri enempää, mutta voin vahvistaa osaltani tietonne rikosnimikkeen suhteen, Vanala toteaa.
Viime vuoden heinäkuussa pahoin tuhoutuneen Oulunkylän Mustapekka-areenan pääkatsomo muovattiin lopulta kuluvan vuoden keväällä uuteen uskoon. Stadion toimii jalkapallon pääsarjassa pelaavan IF Gnistanin kotiareenana.
Lähiöseuran viittaa ylpeänä kantava helsinkiläisseura ylsi kuluvalla kaudella Veikkausliigan runkosarjassa kuudenneksi ja lunasti syksyksi paikan liigan Mestaruussarjassa.