Poliisi tutkii jopa kuolettavia laiminlyöntejä – epäiltyinä yrittäjäpariskunta, joka myi saattohoitoa Turkuun liki kolme kertaa kilpailijoita halvemmalla

Turun kaupunki siirsi noin 185 potilaan hoitovastuun yhtiölle vuosina 2011–2014.



Vakavista laiminlyönneistä epäillyn turkulaisen kotisaattohoitoa tarjoavan yrityksen tarjous oli selvästi halvin, selviää Turun kaupungilta pyytämistä tarjouskilpailuasiakirjoista. Pieni pariskunnan pyörittämä yhtiö lupasi tarjota hoitajan kotikäynnin ja lääkärin kotikäynnin selvästi halvemmalla kuin muut.



Yhtiö sai tarjouskilpailussa selvästi eniten pisteitä nimenomaan siksi, että sen tarjoamat hinnat olivat niin halvat. Se lupasi tarjota esimerkiksi lääkärikäynnin liki kolme kertaa halvemmalla kuin seuraavaksi halvin palveluntarjoaja.



Toisen epäillyn ammatinharjoittamisoikeutta rajoitettu

Turun kaupunki osti valitulta firmalta muun muassa saattohoitopalveluita vuosina 2011–2014.



43-vuotias nainen on toiminut firmassa lääkärinä ja eri aikoina toimitusjohtajana, hallituksen puheenjohtajana ja hallituksen jäsenenä. 50-vuotias mies taas on toiminut sairaanhoitajana ja eri aikoina toimitusjohtajana ja hallituksen jäsenenä. Kaupungin ja firman puitesopimuksen allekirjoitti vuonna 2011 toimitusjohtajana toiminut sairaanhoitajamies. Valvontavirasto Valviran tietojen mukaan hänen ammatinharjoittamisoikeuttaan on rajoitettu.

STT ei ole tavoittanut pariskuntaa kommentoimaan asiaa.

"Valvontaa ei ole tehty lainkaan"



Kaupungin nelivuotinen ostopalvelusopimus yksityisen kotisairaalan kanssa päättyi vuoden 2014 lopussa. Tällä hetkellä kaupunki järjestää palvelun omana toimintana. Turun kaupunki tiedotti selvittävänsä asiaa poliisin kanssa.



Jutussa on epäiltynä myös kuusi kaupungin virkamiestä, joista kolme toimii edelleen virassa, kaksi on eläköitynyt ja yksi toimii toisen työnantajan palveluksessa. Epäily koskee sitä, että he olisivat laiminlyöneet valvontavelvollisuutensa asemansa tai tehtäviensä perusteella.



– Virkamiehellä on virkavelvollisuus. Kun myydään hoitosuhde yksityiselle palveluntarjoajalle, kaupungilla säilyy valvontavastuu, että hoito on asianmukaista ja laadukasta. Käytännössä valvontaa ei ole ollut mitään, rikoskomisario Mika Paaer sanoo.



Kaupunki: Saattohoitoyrityksestä ei valituksia

Johtaja Tuomas Heikkinen Turun kaupungin konsernihallinnosta kertoo, että kaupunki on antanut selvityksen poliisille siitä, mikä on kaupungin käsityksen mukaan ollut valvonnan vastuuketju virkamiehistössä. Kaupunki ei hänen mukaansa saanut vuosina 2011–2014 mitään reklamaatioita yrityksen toiminnasta. Korkeimmat epäillyt virkamiehet työskentelevät Heikkisen mukaan sosiaali- ja terveystoimen yleishallinnossa.



– Siellä on ollut tiettyjä henkilöitä sopimusyhteyshenkilönä, jotka ovat nyt epäiltynä. Mutta heillä ei ole ollut pääsyä esimerkiksi potilastietoihin, että he olisivat voineet tosiasiassa valvoa sitä. He ovat olleet teknisiä yhteyshenkilöitä.



Heikkisen mukaan epäiltyihin kuuluu lisäksi kaupungin virkamiehenä toimivia tai toimineita lääkäreitä.



– Se, miten siellä sitten on valvottu ja käyty paikan päällä arvioimassa saattohoitoa, se vastuu on ollut vanhushuollon palvelualueella. Turun kaupunkihan ei ole tässä tutkinnassa asianosainenkaan, epäilyt koskevat yksittäisiä virkamiehiä.