Poliisi tutkii Espoon autopaloja tuhotyönä, kaipaa nyt vihjeitä silminnäkijöiltä – "Paikan päällä oli ollut useita kymmeniä ihmisiä katsomassa tulipaloa"

Autopalot roihusivat perjantain vastaisena yönä parkkipaikalla Matinkylässä. Poliisin mukaan palot ovat syttyneet puoli kahdentoista ja puoli yhden välisenä aikana. Parkkipaikan välittömässä läheisyydessä ei ole asutusta, vaan parkkipaikan ja asuinrakennusten välissä on pientä puustoa.

– Siinä on sytytetty osa ja osa on sitten palanut sen takia, että ne ovat olleet näiden sytytettyjen autojen lähettyvillä, kertoo tutkinnanjohtaja, rikoskomisario Jyrki Kallio Länsi-Uudenmaan poliisista.

– Tämä on tapahtunut keskellä yötä, ja siihen aikaanhan on tietysti jo tähänkin aikaan vuodesta pimeää. Jos joku olisi sattunut näkemään jotain ulkopuolisia liikkujia siellä alueella, niin mielellään otamme kaikki vihjeet vastaan.

Syksyllä vaurioitui viisi autoa yhdessä yössä

Kallio ei lähde arvailemaan, liittyvätkö tapaukset toiseensa. Matinkylässä on huhtikuussakin ollut yksittäisiä autopaloja, joissa yksi auto on palanut ja viereinen auto on vaurioitunut. Kallion mukaan näyttää siltä, että autopalot ovat kohdentuneet Matinkylän alueelle.