Poliisi teki karun löydön, jonka uskotaan liittyvän Beata Ratzmanin, 32, katoamiseen Malmössä – viisikymppinen mies pidätetty

Asiasta uutisoi ensin Sydsvenskan. Artikkeli on maksumuurin takana, mutta aiheesta kirjoittaa myös esimerkiksi Aftonbladet. Lehden mukaan poliisi on löytänyt vereentyneen vaatekappaleen tai vaatekappaleen osan, joka on lähetetty tarkempiin tutkimuksiin. Poliisin kerrotaan epäilevän, että vaate on saattanut kuulua kadonneelle Ratzmanille.